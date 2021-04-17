日本國腳久保建英（圖）在上月的國際賽有亮麗表現，不過這位日本天才在西甲卻繼續要為上陣機會掙扎，這名屬於皇家馬德里的19歲中場，今季季初被外借往維拉利爾，上陣機會不多下到1月再次以借用身份轉投基達菲，但仍未能站穩主力陣腳。久保今季已兩度倒戈對皇馬，惟表現都未如理想。

久保建英在上月代表日本U24友賽阿根廷U24，在第2場對賽中交出2次助攻，協助日本以3:0擊敗對手，這位19歲中場的表現備受讚賞。不過久保今季在西甲的表現卻頗為低迷，連同上半季效力維拉利爾，久保今季聯賽上陣26次仍未獲得入球，僅交出1次助攻。而且在這26次上陣紀錄之中，久保更未曾踢足全場。

久保建英自2019年加盟皇馬後，已經連續兩季遭到外借，其中今季效力維拉利爾期間更遭教練艾馬利棄用。雖然久保經常獲得日本傳媒追捧，但他在西甲的表現實在欠缺說服力。今季他先後兩次倒戈皇馬，不單止未有入球助攻，上陣時間合共只有36分鐘，肯定難以說服施丹來季將他回收。

基達菲教練保達拉斯近日談及久保建英的上陣問題時表示，由於這位日本中場仍然年輕，體能上仍未足以應付太長的上陣時間。不過保達拉斯亦同意，久保擁有非常驚人的足球天份，只要在體能方面再下苦功，將來一定有一番作為。

文：薰爵