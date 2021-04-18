不少球員會因為受到傷患困擾而影響發揮，但對於上季在般尼茅夫降班後，今季又將在錫菲聯降至英冠的門將蘭斯斯爾，卻是降班和運氣不佳令他未能更上層樓。

22歲的蘭斯達爾出身錫菲聯青訓，亦在錫菲聯展開職業生涯，2016年11月在大炒奧連特6:0之役在一隊「地標」後，2017年1月轉投般尼茅夫。不過，2016/17球季的餘下賽事只被列為後備一次，同樣情況在2017/18的上半季再次發生，他決定外借以獲取更多比賽經驗。

2017年1月，蘭斯達爾被外借至車士打菲特，在英乙餘下球季上陣19場，但球隊護級失敗而首次經歷降班。同年夏天，蘭斯達爾回到般尼茅夫，到2019年1月被外借英甲AFC溫布頓，該隊殺入了英格蘭足總盃第5圈，惜以0:1不敵米禾爾而無緣8強，在英甲則驚險護級成功。

蘭斯達爾在該倫敦球會有七場比賽零封對手並且只失了26球，展示了提升至英超的潛質，般尼茅夫亦給予機會。不過，般茅2019/20球季捲入降班漩渦，最後並以1分之差排在尾三而護級失敗，蘭斯達爾再次經歷降班。

今季，蘭斯達爾回歸錫菲聯，但球隊在聯賽出戰32場只勝出4場，周六以0:1僅負狼隊後成為英超今季第一支降班隊伍。值得一提是，較早前的U21歐國盃分組賽最後一輪賽事，英格蘭U21在領先兩球下於補時被克羅地亞轟入一球，「幼獅」贏2:1但在三隊同分下，因對賽得失球不及瑞士和克羅地亞而出局，該場比賽為「幼獅」把關的亦是蘭斯達爾。

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