有「Lord賓」稱號的前阿仙奴中鋒賓特拿向來口不擇言，經常闖禍，今次又因駕駛出事被控多達七項罪名，本月底需要上庭出席聆訊，認真麻煩。

曾效力阿仙奴多年的33歲丹麥前鋒賓特拿，據報早前在家鄉赫爾辛格公路上駕着一輛保時捷，以時速157公里高速行駛，而該公路限制時速110公里。結果他因無牌駕駛和超速，分別被控五項及另外兩項罪名，而他那輛價值17萬鎊的保時捷 Taycan Turbo S，亦被警方收押。

賓特拿本月27日便要就案件出席聆訊，據報他的代表律師向法庭表示，這位前英超球星擁有英國駕駛執照，試圖為他打甩無牌駕駛及相關的罪名。今次事件發生在他與模特兒女友菲琳（Philine Roepstorf）分手數周之後，不知道他是否因為情傷而發洩。在2005至14年其間效力阿仙奴的他，現時為丹麥第四級球隊Tarnby FF效力，他於去年八月加盟這間丹麥球會。

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