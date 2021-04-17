今季曼聯的中堅組合哈利馬古尼及域陀連迪路夫，非停賽或受傷的話幾乎踢足所有賽事，這與一眾後備中堅質素平平不無關係。不過上周五領隊蘇斯克查出席對般尼的賽前記者會時表示，球會正計劃與今季僅於英超踢過八場的艾歷拜利續約。紅魔亦有意向意甲費倫天拿羅致「新尼曼查維迪」，為下季加強防線中路作準備。

成名於西甲維拉利爾的拜利，2016年夏天以3,000萬鎊（約3.2億港元）高價加盟曼聯，但加盟以來未能踢出水準，加上傷患頻繁，5季未有1季英超上陣多於15場。這位科特迪瓦中堅的六年合約明年屆滿，而頗意外地蘇B表示正打算與這位27歲中堅續約。

另外，近日亦有報道指紅魔有意羅致新中堅，據指意甲費倫天拿的尼高拉米連高域（圖）已成目標。這位23歲塞爾維亞中堅2017年加盟「紫百合」後，近兩季已坐穩正選，而且近3季每季聯賽最少有3個入球。更有傳媒已將他與昔日曼聯名將，協助曼聯在2008年贏得歐聯冠軍，同來自塞爾維亞的尼曼查維迪比較，認為他有力成為「新維迪」。

據指費倫已為米連高域開價3,800萬鎊，但因他與球隊的合約到明年就會屆滿，所以紅魔希望藉此令費倫減價，不過曼聯會與車路士及AC米蘭競爭，且看最終能否爭贏。

文：薰爵