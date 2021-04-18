周日皇家馬德里在官網宣佈，剛剛傷癒復出的中場費達歷高華維迪，繼中堅華拉尼及沙治奧拉莫斯確診COVID-19後，另一名染疫的皇馬球員，令原本已有多名傷停球員的皇馬，只餘12名一隊成員作客基達菲。

在早前歐聯八強首回合，3:1擊敗利物浦時才復出的華維迪，上周更在皇馬歐聯八強次回合作客晏菲路一戰當正選「替工」右閘，並踢足90分鐘協助皇馬保住首回合勝局晉級。

然而由於華拉尼及拉莫斯確診仍在隔離，丹尼爾卡華積、盧卡斯華斯基斯、費蘭特文迪都受傷，加上中場大將卡斯米路及後衞拿祖費南迪斯要停賽，令皇馬昨日公佈作客基達菲的大軍名單中，只得13名一隊成員配合多名年輕球員出征，現時華維迪又再因染疫而要隔離，令皇馬只餘12名一隊球員出戰，對年輕後衞卓斯特、久梳戰陣的艾斯高等人都將要落場。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波