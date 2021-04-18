曼城周六在英足盃四強，以0:1不敵車路士，四冠王夢碎。跟上場在歐聯八強次回合鬥多蒙特的大戰相比，藍月亮今仗在正選陣容上作出了八個調動（見附表），不少球評都認為此舉反映了該隊並不重視英足盃，但哥帥賽後嚴詞反駁相關指控。

「大家認為我們不重視這項賽事？你認為史達寧、費倫托利斯與加比爾捷西斯，不值得在今仗獲派上陣？」哥迪奧拿說。「我不認為我們輕視了這場比賽，對一支在所有賽事都打入了最後階段的球隊，你不能這麼說。我們只是輸掉了比賽，而當你落敗，就等於所有決定都是錯的。這是很差勁的論點，老友，這種論據真的很差。」

「如果我們不重視，就不會連續四屆打入英足盃四強或英聯盃決賽，也不可能躋身歐聯四強。我們在這四、五年間踢了很多場英足盃賽事，並一定表現出爭勝的決心。」哥迪奧拿續道。「這是一場緊湊的比賽，但我們無法勝出。恭喜車路士，他們是勝出的一方。假如今仗有不同的結果，是由我們勝出，又會發生甚麼事？八個調動？」

曼城英足盃4強對車路士正選陣容：4-2-3-1

門將：薩克史提芬

後衞：祖奧簡斯路、魯賓戴亞斯、拿樸迪、班捷文文迪

中場：費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪

中場：費倫托利斯、奇雲迪布尼、史達寧

前鋒：加比爾捷西斯

曼城歐聯8強次回合對多蒙特正選陣容：4-3-3

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：基爾獲加、史東斯、魯賓戴亞斯、辛真高

中場：貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪、根度簡

前鋒：馬列斯、奇雲迪布尼、菲爾科頓

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