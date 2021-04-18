上周六的英足盃4強賽事，由杜曹領軍的車路士在溫布萊球場1:0小勝曼城，雖然曼城今場正選陣容有不少輪換，惟藍軍今場無論是戰術還是表現，皆完勝哥迪奧拿帶領的曼城。面對進攻火力強大的曼城，今場藍軍由阿列沙巴拿加（Kepa）把守的大門，基本上未有受到太多威脅。自從杜曹執掌藍軍後，表現相信各球迷有目共睹，假如今夏藍軍再針對陣容的弱點增兵的話，相信下季有機會成為聯賽的爭標分子。

賽前杜曹一貫謙虛表示車路士與曼城之間仍然有一段差距，至少從聯賽積分榜就可看出兩隊暫時並非處於同一水平上，只不過今仗一開賽，藍軍眾將就已經表現出想要贏得比賽的渴望，防守不只是所有球員縮在後場，反而適當向前壓給予曼城中後場球員出球的壓力，令曼城的傳控踢得不如以往般順暢，而且利用迪姆華拿以及美臣蒙特的速度在前場反擊，亦令到曼城防線出現不少問題，從這點就可以看得出杜曹在戰術上成功擊敗了哥迪奧拿。

下半場曼城換入了菲爾科頓以及根度簡兩位中場後，表現雖然有上升，但是車路士今場的防線表現出色，根本沒有給予太多機會曼城，藍月全場11次射門只得3次命中目標，故今場正選把關的Kepa無需作出太多撲救，就已經協助藍軍保住1:0的勝局，其實對比起上周中0:1不敵波圖一仗，反而今場杜氏藍軍踢得更加輕鬆。賽後英格蘭名宿舒利亞都大讚藍軍今場的表現：「車路士的戰術令他們今場看起來踢得很輕鬆，他們在面對曼城取得令人深刻的優勢，他們不只在進攻上做得好，而且他們阻止了曼城，後者整場比賽沒有創造到任何東西。」

杜曹自從於1月末上任後，本來球迷對藍軍今季的成績已經未有太大期望，但不足三個月，杜曹除了助球隊闖入歐聯4強外，亦打入英足盃決賽，縱然未有盃落袋，但成績已算超出預期。假如今夏藍軍可以找到一名把握力高的中鋒，以及找到堤亞高施華接班人的話，藍軍與曼城之間的差距有望進一步收窄，令下季英超冠軍之爭更加激烈。

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