祖雲達斯周日意甲會作客鬥阿特蘭大，教練派路周六賽前記者會表示，主力射手基斯坦奴朗拿度（C朗）因肌肉問題將會休戰。

派路賽前記者會表示：「我們今仗有一名主力缺陣，C朗上仗比賽時肌肉受傷，將不會出席對阿特蘭大的賽事，這樣對他太高風險，希望他可以在周三（鬥帕爾馬）復出。」

C朗是球隊本季聯賽入球最多的球員，他上陣27場交出25球，他的缺陣對球隊有一定影響，而派路更揚言會讓保羅戴巴拿正選上陣。除C朗今仗休戰外，貝拿迪斯治亦因為早前確診武漢肺炎而無法上陣。

聯賽9連霸的祖雲達斯目前只在第三位，與榜首的國際米蘭有12分的差距，看來10連霸的機會相當渺茫，派路亦指球隊要調整目標：「目前球隊只有一個目標，就是盡力在較高的排名完成聯賽。我們只可以集中在這個新目標上，很不幸（今季聯賽冠軍）距離已經變得有點遙遠。」

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