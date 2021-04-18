奧蘭多城周六在美聯新球季第一擊，於主場以0:0賽和阿特蘭大聯，但新加盟的前巴西國腳前鋒柏圖，踢了80分鐘便因傷退下火線。

今季由前曼聯左閘軒斯擔任教練的阿特蘭大聯，之前在中冠盃首圈兩回合賽事，均以1:0小勝哥斯達黎加球隊阿拉祖蘭斯，但今仗未能延續強勢。雙方在比賽初段均未有具威脅埋門，戰至29分鐘，奧蘭多城才藉拿尼接應祖利亞烏素的傳送起腳，錄得全隊在上半場唯一中龍的射門。

72分鐘，奧蘭多城得到一次黃金機會，柏圖在門前10碼附近，接應隊友橫傳第一時間起腳，但對對方門將檔出後再回身接實。這位前巴西國腳在80分鐘，更在閃避對手攔截時觸傷右腳，被迫退下火線。兩隊最終以0:0打成平手，各得一分。

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