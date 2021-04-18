天水圍飛馬今晚在港超聯憑後備上陣的44歲老將法比奧完場前建功，助球隊以3:2反勝晉峰，取得四連勝。

上場反勝理文的飛馬，今晚在元朗大球場超過1,400名球迷面前迎戰有巴西快翼費利浦薩復任正選的晉峰，早段受壓，守門員梁興傑在13分鐘救出卡爾特納近頂。戰至22分鐘，晉峰中場廖億誠左路交中，費利浦薩門前混戰中射入空門，晉峰領先1:0。飛馬失守後未能取回主動權，但戰至38分鐘藉手榴彈戰術，由謝朗軒擲界外球入禁區，晉峰守衞頂後，山度士把握晉峰防守出錯，禁區內射入，為飛馬追成1:1完半場。

易邊後初段，晉峰仍是表現較佳一隊，57分鐘，晉峰鄭璟昊右傳中，廖億誠遠柱接應無人看管下頂成2:1。不過，飛馬在3分鐘後靠罰球機會，由孫銘謙交山度士頭槌頂成2:2。戰況膠着到83分鐘，飛馬謝朗軒右路傳遠柱，後備落場僅四分鐘的法比奧接應頭槌建功，飛馬靠這位老將絕殺，取得四連勝，11戰19分穩守第三位，周六對次席東方龍獅爭次席。晉峰四連敗，10戰6分跌落榜末。

飛馬主教練郭嘉諾賽後表示，晉峰給球隊很大壓力，球員已有疲態，基斯停賽，達施華帶傷上陣，但球隊已沒有空間讓球員休息，感謝主場球迷支持，球迷打氣聲對球隊有很大鼓勵作用。法比奧賽後謂，很高興44歲之齡取得入球並助球隊贏波，如來季延續球員生涯，希望可以繼續取得入球。

晉峰兩度先下仍告落敗，入球功臣廖億誠賽後接受訪問時傷心得落下男兒淚，而主教練何信賢失望地表示，領先下落敗對球隊打擊甚大，亦是開季以來最慘烈敗仗，現在要做是盡快收拾心情面對餘下賽事。

------------------------------------------------------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波