周日F1羅馬涅站正賽，雨戰下紅牛車隊的韋特本成功贏下今季首個分站冠軍，而排頭位出賽的咸姆頓亦曾失控衝出賽道，最終力追以第二位衝線，他的平治隊友保達斯就與威廉士的羅素發生嚴重碰撞需要退賽，一度令賽事暫停，而第三位的諾里斯，亦是生涯第二次上頒獎台。

賽前當地下起大雨，令今場成為雨戰，暖胎圈時法拉利車手勒卡歷就滑出賽道，幸好未有撞牆可如常在第四位起步。甫開賽兩位紅牛車手就對頭位的咸姆頓進行夾擊，原本第三位起步的韋特本更升上第一位，而威廉士車隊的拿迪菲更與希斯車隊的馬斯賓碰撞後撞牆需退賽。賽事亦需要出動安全車，其後「車神之子」米克舒密加在暖胎時亦失控撞牆，車身頭翼部份受損，但仍能繼續比賽；而紅牛的佩雷斯亦失控衝出賽道，但他在安全車帶領下連過兩車，最終被賽會在第12圈時判罰10秒並需進入維修站。

戰至30圈，第一位的韋特本和第二位咸姆頓先後入維修站，但平治車隊換胎長達4秒，令韋特本有機會重新回到第一位，其後他更失控衝出路道，更不幸撞牆需要再次入維修站更換頭翼，以第9位重回賽道。戰至33圈，威廉士車隊的羅素試圖過平治的保達斯，兩車發生嚴重碰撞，亦令賽車出紅旗要暫停賽事，羅素下車後更與保達斯發生口角。

賽事在34圈從重新開始，韋特本繼續保持第一位，而勒卡歷就被麥拿侖的諾里斯過頭跌至第三。由第九位重新開賽的咸姆頓力追，逐漸升上第三位，雖然被諾里斯防守了三圈，但最終他在最後三圈追過，最終第二名衝線，而快近15秒的韋特本就成功贏下他本季首個分站冠軍，不過，咸姆頓最終造出全場最快圈速，亦憑這一分在車手榜領先韋特本。

另外，F1賽會宣佈與美國邁阿密簽下為期10年的協議設立賽站，是計奧斯丁後美國第二個賽站。邁阿密站賽道全長5.41公里，並會圍繞NFL球隊邁阿密海豚的主場硬石體育館。邁阿密站將會成為2022賽季其中一個分站，雖然未有公佈確實的日子，但F1主席兼行政總裁杜明尼卡利就透露邁阿密站將會在明年的下半季舉行。

F1羅馬涅站賽果

排名：1

車手（車隊）：韋特本（紅牛）

時間：2小時02分34秒598

排名：2

車手（車隊）：咸姆頓（平治）

時間：慢22秒

排名：3

車手（車隊）：諾里斯（麥拿侖）

時間：慢23.702

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