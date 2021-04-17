熱刺在上周五的英超獨腳戲惡鬥愛華頓，兩軍後防今場各有犯錯下，最終賽和2:2完場。不過熱刺仍未能改善今季經常領先下失分的弊病。更令刺迷擔心的是，今仗梅開二度的攻擊核心哈利卡尼勇戰受傷，未知會否影響到下周日代表熱刺惡鬥曼城這場英聯盃決賽的機會。

熱刺今場面對近五輪不勝的愛華頓，在上半場有好開始，哈利卡尼27分鐘接應尼當比利左路傳中，對方後防米克堅尼漏頂下，在小禁區頂控定後起左腳射遠柱破網先開紀錄。不過熱刺領先優勢僅維持四分鐘，利古朗在禁區內踢跌占士洛迪古斯被罰12碼，「拖肥」由基菲爾施古臣主射入網扳平。

換邊後雙方繼續對攻，愛華頓在62分鐘再由施古臣接應史密斯高文右路傳中撞射破網反超前2:1。但哈利卡尼在68分鐘再把握米克堅尼解圍失誤，近門射入今場第二球。然而這位英格蘭前鋒於補時階段被李察利臣倒地時壓中，離場時一拐一拐，未知傷勢如何，最終雙方踢成2:2完場。

熱刺今季已多次在領先之下斷送好結果，連同今場比賽，球隊今季在領先下失分已多達20分，這項數據與白禮頓並列第一。另外，摩連奴賽後表示仍未知道卡尼傷勢，但非常擔心。熱刺將於下周日英聯盃決賽硬撼曼城，假如卡尼缺陣的話，對球隊爭取這項錦標及歐霸盃資格肯定大受打擊。

文：薰爵

建奇功

上周六英超紐卡素對韋斯咸，紐卡素由後備入替的祖爾韋洛克（右）上陣一分鐘就建功，於82分鐘頭槌破網頂成3:2，助球隊全取三分。

美聯社