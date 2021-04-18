周日法甲早場賽事，巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰聖伊天。上半場兩隊雖然互無紀錄，但是去到下半場中後段合共炮製5個入球，先落後的PSG靠基利安麥巴比起孖一度反勝至2:1。補時階段聖伊天的夏蒙馬一度追成2:2，不過最後一擊由後備入替的莫路伊卡迪完成絕殺，以3:2險勝聖伊天。由於上周六榜首的里爾主場失分，故今場PSG全取三分後僅與榜首只得1分差距。

由於上周中與拜仁慕尼黑激戰90分鐘後，加上主將尼馬因為禁賽，令PSG今場的陣容有多達7個調整，前線上麥巴比繼續正選，身後就由摩斯堅恩、沙拉比亞及拉芬拿艾簡迪拿負責輸送炮彈，迪馬利亞及馬高華拉堤先列後備。兩隊上半場的戰情較膠着，28分鐘沙拉比亞禁區外的罰球直射中柱，丹尼路佩尼拿門前補射可惜高出。3分鐘後，聖伊天前鋒卡斯里獲得單刀機會並射入，可惜越位在先入球無效。戰至43分鐘，PSG獲得一個反擊機會，麥巴比用個人能力壓入禁區內射門，不過被對手鏟跌，惟球證未有判罰12碼，半場兩隊互交白卷且合共12腳射門各得1次中目標。

換邊後雙方在加強逼搶，而且出現不少犯規，令比賽火藥味漸濃。不過PSG依然進攻乏力，即使換入華拉堤及迪馬利亞後依然未有太大改善，戰至77分鐘，聖伊天一次右路傳中，由丹尼斯布安加禁區內撞射得手，為客軍領先1:0。落後的PSG不足1分鐘就靠麥巴比接應安達靴里拉的長傳，一控一射完成破門，為球隊火速追成1:1平手。及至86分鐘，麥巴比接應隊友直線在禁區內被對方門將侵犯，球證直指12碼，麥巴比親自操刀一射中鵠，成功為PSG反超前2:1。不過去到補時階段，今場為PSG正選把關的沙治奧列高撲出對方的遠射不遠，被夏蒙馬門前補射成2:2。但是去到最後一擊，莫路伊卡迪頭槌為PSG完成絕殺，最終有驚無險下贏3:2。

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