周日英超頭場阿仙奴主場迎戰富咸，上演小型倫敦打吡戰，護級心切的富咸在下半場射入12碼先開紀錄，但槍手在補時7分鐘靠尼基迪亞門前「執雞」成功，結果兩隊踢成1:1各失兩分，槍手前四機會渺茫。

阿仙奴門將賓特尼奴被列作後備，由冬窗借將澳洲籍門將馬菲賴恩擔正，領隊阿迪達賽前解釋稱：「我選擇馬菲正選因為他訓練中表現很好，他值得擁有一個機會。」至於槍手隊長奧巴美揚因患上瘧疾繼續缺陣，結果兵工廠派出多名年輕球員布卡約沙卡、伊美路維及加比爾馬天尼利，支援射手拿卡錫迪攻堅。

開賽僅2分鐘，拿卡錫迪直線傳給後上的馬天尼利，後者將皮球射向尾柱僅貼柱出界，為客軍富咸敲響警號；7分鐘，伊美路維右路突破後地傳中，馬天尼利再次門前起腳，卻被富咸門將艾路拿成功撲走。21分鐘客軍富咸反撲，前鋒祖殊馬查禁區頂起腳，皮球省中阿仙奴球員僅貼柱出界。

40分鐘，馬天尼利左路傳中，拿卡錫迪禁區內頭槌頂後，布卡約沙卡控下皮球後再橫傳給比利連，後者再高波傳向遠柱讓丹尼施巴路斯頂入，然而拿卡錫迪頭槌頂後時，VAR指沙卡腳跟輕微越位，入球被判無效；完半場前阿仙奴雖然再次將皮球送入網，但今次伊美路維明顯越位在先，結果槍手兩食詐糊，兩隊半場踢成0:0平手。

下半場阿仙奴繼續搶攻，55分鐘沙卡右路傳中皮球卻中柱彈出；2分鐘後，富咸中場勒美拿禁區內被加比爾馬加希斯踢跌，富咸派出祖殊馬查主射12碼射高波破網，助客軍於59分鐘意外地先開紀錄。

隨後阿仙奴換入尼高拉斯比比加強攻力，70分鐘阿仙奴再有射手拿卡錫迪受傷退下火線，由尼基迪亞入替，一分鐘後尼高拉斯比比近門頭槌，被富咸門將艾路拿神勇救出再由後衞門前解圍成功。補時戰至97分鐘，槍手左路角球傳中，後上助攻的門將馬菲賴恩頭槌頂後，後柱的施巴路斯勁射被艾奧拿擋出不遠，尼基迪亞門前「執雞」成功，協助阿仙奴驚險地搶回一分。

賽後阿仙奴踢了32場積46分，聯賽還餘6輪之下，距離第四位的韋斯咸相距多達9分，爭取前四參加來屆歐聯資格機會甚低，但已殺入歐霸盃四強的槍手，仍有機會以歐霸冠軍身份轉戰下屆歐聯。反觀痛失兩分的富咸，距離較後時間登場的般尼及白禮頓差距6分兼多賽兩場，護級受到極大打擊。

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