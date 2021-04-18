車路士周六在英聯盃四強，藉着薛耶治在55分鐘的入球，以1:0小勝曼城，晉級決賽。藍戰士領隊杜曹賽後大讚薛耶治的表現，而這位今季甚少上陣機會的摩洛哥中場直言自己並未發揮出最佳水準，並表明希望捧盃，以特別的方式為球季作結。

「我很高興，並為球隊表現感到自豪。即做面對着最佳的領隊，與其中一支最強的隊伍，我們仍然值得取勝。」杜曹說。「薛耶治在對利物浦之戰，以及歐聯對馬體會的賽事，都有很好的表現，他的運球與傳送都很出色，但礙於戰術安排，我們有時會更需要跳動能力較高的球員。排陣決定不是針對個人的，有是基於球員的特點。他從後備席出場的機會，以及在操練之中，都讓我看到他已準備好了。」

「球季已來到關鍵的幾周，我們要繼續勇往直前，所有獲派上陣的球員，都要證明自己值得有這個機會，並要負出100%努力，證明自己的可靠性。」杜曹補充說。

作為今仗贏波功臣的薛耶治，除了不忘跟助攻的迪姆華拿分享功勞，亦強調自己仍有進步空間。他說：「那是一次很好的傳送，讓我可以輕鬆射入。我還未回復最佳狀態，而且仍有很地方要改善，但目前的進度十分良好。我們當然希望球季有一個特別的結局，看看我們目前仍然可以爭奪的東西，大家都會感到興奮。」

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