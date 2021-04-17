曼聯青訓出身的般尼翼鋒杜韋麥尼爾於14歲時被紅魔放棄，未能與同期的「綠木」格連活特及班頓威廉斯並肩作戰成為紅魔一隊成員。麥尼爾指在青訓時代已看好格連活特，並認為他是位非常出色的球員，但他慶幸自己來到般尼，令他的足球事業有更好發展。

麥尼爾在日前操練中不慎受傷，正力爭隨般尼回熟悉的奧脫福球場倒戈鬥紅魔。他憶起自己於2014年、只有14歲時被曼聯放棄，想當年眾隊友中，格連活特令他印象特別深刻，他直言對方在青訓時已是很出色：「那時格連活特是位很出眾的新人，他比我年輕，卻跟我們年齡的組別一同訓練，他左右腳法都很厲害，在他很年輕時已做到。」麥尼爾又指當時跟綠木成為了朋友，知道他是個本性很好的人：「私底下我跟他很熟絡，他人品很好，最後我們都達成心願一起進軍英超，但明顯他的成就更好，我為他感到高興。」

這位21歲翼鋒上周已為般尼上陣第100場賽事，他感恩自己當初離開曼聯，並在般尼領隊戴治麾下取得重要一席，他去年10月就跟球會續新約到2024年：「那時候還小，很難接受，尤其要離開這間從小就開始支持的球會。但我更要感謝般尼一直相信及重用我，在21歲就能達到為球會上陣100場，對我是個非常特別且重要的成就。」

文：華弟