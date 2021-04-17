時光飛逝，恩師伍晃榮先生離世13載。每年都會發文悼念，今年當然不例外。

關於伍生的種種，寫過太多太多。對他的尊重，早年主要源自那幾年間日日夜夜的言傳指導，讓初出茅廬的我學會一切有關體育新聞之硬技巧；至年紀漸長，閱歷豐富了，才更感激他的身教 — — 或許是我過分解讀，又可能當時他根本沒有要把這套「教」給我們的用意；可是許多事情看在眼裏，再設身處地想想，佩服之餘亦令我確立了對某些事情的價值觀，並保持至今。

說一件小事。入行之初，經濟還未完全走出「沙士」陰霾，三不五時就傳要裁員，作為員工，惶惶不可終日。傳言終究成事實，記得某天早上，幾組主管於會後聚在一起討論，臉上都沒有笑容；那天只有我和伍生一起值班，待他返回坐位，我就問：「伍生，係咪真係要交人（指裁員名單）呀？」他竟然一臉好整以暇：「係呀。」

我連聲音都在發抖：「咁你會交邊個出去呀？」（如今回想，不禁要嘲笑自己當年的天真，竟然期望他會在如此場合跟我說老實話），他只是輕描淡寫的揚揚手：「得啦。」然後轉身離座。我看着他的背影走進高層之房間。

後來的事情，都是經同事轉述。商討裁員時，伍生說了一句：「交人嘅話，交我，我一個夠頂佢哋幾個。」多年後親口求證，他打着哈哈稱是；我問他不擔心真的被炒嗎？「你都儍嘅，梗係驚啦。」然後就笑笑帶過。

也許以他的江湖地位，才夠膽以自己作賭注，而最終我們又真的全組保留，一個不少。年輕時我總是奇怪，為何這種大事他就舉重若輕，小事如寫個錯別字就破口大罵，至許多年後才明白原委；多年來，我闖禍後他總第一時間為我解話、體育新聞時間遭減短總是親自出頭爭取、同時又對下屬嚴格。當時不明所以，至如今需要擔任些管理工作，就明白他以身作則地告訴了我該如何擔任領導角色，就是對內嚴謹，對外企硬。環顧今日香港，上位者犧牲下方利益，屢見不鮮，就更感激伍生在那段歲月給我灌輸的觀念，等閒不敢造次。伍生，能夠在成長路上遇上您，是我的榮幸，無論多過幾年，我還是想好好的說句：感謝，感謝。

伍家謙

多媒體工作者

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