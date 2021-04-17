周日意甲有前列大戰，阿特蘭大主場鬥祖雲達斯，阿特蘭大近況不俗正值三連勝，球隊入得又失得，加上主場作賽經常大手交易，今仗可敲「入球大細」[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期日22；now638、有線654及無綫myTV Super301台今日9:00pm直播）

阿特蘭大上仗聯賽作客以3:2擊敗費倫天拿，聯賽錄得四連勝，當中哥倫比亞前鋒杜雲沙柏達近期腳風甚順，近4輪交出4入球1助攻，今仗有望攻破祖雲達斯的大門。球隊聯賽在主場火力異常強勁，近5仗狂入18球，加上球隊後防不算穩健，主場各項賽事已經連續九場有失球，今仗面對衞冕的祖雲達斯，相信亦難保清白身。

祖雲達斯剛戰以3:1勇挫熱拿亞，但球隊失球問題同樣嚴重，連續七仗都有失球，雖然賽前教練派路指射手基斯坦奴朗拿度（C朗）肌肉受傷今仗缺陣，揚言會由傷癒的保羅戴巴拿（左）擔正，此子近2場亦攻入1球狀況不俗，加上艾華路莫拉達和古路施夫斯基上仗都有「士哥」，攻力仍有保證。翻查往績，雙方對上3次交手有2次的總入球都在3球以上，今仗入球「大」可取。

同日早場，AC米蘭主場鬥熱拿亞，米蘭上仗雖作客以3:1擊敗帕爾馬，但前鋒伊巴謙莫域因侮辱球證直紅被逐今仗須停賽，這位隊內首席射手缺陣令球隊攻力大減。加上球隊對熱拿亞往績欠佳，近2次交手取得1和1負不勝劣績，今仗讓一球不看好，寧撐熱拿亞下盤。（球賽編號：星期日12；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台今日6:30pm直播）

文：港生