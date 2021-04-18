本年度世界桌球錦標賽周六在英國克魯斯堡劇院揭幕，爭取平紀錄七奪冠軍的上屆盟主奧蘇利雲，於首圈輕鬆以10:4淘汰哉斯，躋身16強。

隨着英國的武漢肺炎疫情逐漸緩和，桌球世錦賽亦被當局列入先導計劃之中，容許小部份球迷入場，周六的三節賽事，就合共賣出了632張門票。作為六屆世界冠軍的奧蘇利雲，在第一節賽事表現平平，僅以6:3領先哉斯。

第二節一開始，哉斯便以68:25拿下第10局，但「火箭」突然發力，一口氣以62:0、124:0、137:0及128:8連贏四局，當中在最後三局更分別打出一棒124度、137度及112度，最終以10:4擊敗對手。

「能有觀眾在場真好，否則我便會更加懶散。他們真金白銀購票入場，我一定要讓他們盡興而歸。我在初段的表現可說是災難性，可幸在末段的發揮相當不錯。」奧蘇利雲說。他在次圈的對手，將會是華頓與麥基爾的勝方。

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