拜仁慕尼黑周六德甲作客以3:2擊敗禾夫斯堡，但教練費歷克在賽後接受訪問時卻表示希望在季後離隊，德國傳媒指費歷克希望接手執教德國，而拜仁就視RB萊比錫主帥尼高斯曼為接任人選。

費歷克賽後表示：「我希望在今夏結束我的合約，這是一個事實。我今天已經告訴球隊我的想法，在巴黎一戰（鬥巴黎聖日耳門）後，我已經希望在季尾結束我的合約。」

有傳他將會在歐國盃後，從路維接過德國國家隊主帥的帥印，他表示：「對於我的未來，暫時完全未有定論，我未有就這個話題進行過對話。當然，德國隊主帥是個不錯的選擇，每位教練都希望得到，過去數周對我來說亦絕不輕鬆。」

56歲的費歷克上季是尼高高華的助教，季中以暫代領隊一職領軍其後坐正，更令球隊成為史上第2支成單一年度「6冠王」球隊。不過，早前有傳費歷克與球隊體育總監沙歷咸美錫因建隊方針意見相左而屢傳不和，近期球隊衞冕歐聯失敗，兩人關係陷入冰點。

有指拜仁已視萊比錫的尼高斯曼為接任人選，不過要說服這位33歲教頭過檔並非易事，他19年起帶領萊比錫表現不俗，球會未必會願意把他放到德甲的主要競爭對手中。

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