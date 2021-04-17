上月行家每次相聚碰頭總問「有冇睇《晚吹》？」，電視節目揭秘體育傳媒繪形繪聲，以往傳媒界工作辛酸於有線前助理採訪主任陳漢威心中如過眼雲煙，去年12月離開舊東家後，他稍稍休息又重出江湖，3月協助家人打理於旺角新開張的咖啡店，即使短暫棄筆從廚，身在陌生飲食業的他依然心懷體育志願，冀回歸體育界懷抱。

記者/攝影：洪量丰

部份圖片由受訪者提供

上次訪問陳漢威不過是去年12月有線「地震」後，當時他表示將休息一輪再思前程，四月不見，沒料到再見阿威時他卻在餐廳中走走糴糴，時而招呼朋友、時而幫忙出餐、時而處理客人查詢，忙得不可開交，時至傍晚，拍攝的食物早已放涼，飢腸轆轆的他接過便吃，仰天笑說，「今天破紀錄，六點才吃第一餐。」

一杯咖啡沖三次

論記者轉型挑戰，咖啡店開業短短一月，阿威已心中有數：以往家人於旺角大球場經營小食店，他偶爾落場協助，近日他們改於旺角鬧市開咖啡店，胞弟邀請他幫忙打理，於體育界打滾十多年的他坦言自己於飲食業是「零」，曾經卻步，「以前是有幫忙，沒搞亂已經很好，但要切實去策劃就不夠資格。」

過往他撰稿、報道、審稿從容自在，但傳媒經驗落在同樣分秒必爭節奏明快的餐廳卻得物無所用，惟有如白紙般重頭學起每事問，「我是沮喪級，沖完咖啡不滿意，有時拉花不夠好，要沖三杯才行，但後面有10杯等我沖。回想就像我2006年新人去德國世界盃，做直播時雙手發抖。」體育人終究是體育人，問他如何形容自己的經歷，他自言似飛人保特轉踢足球，「他（保特）去踢足球其實只是學，他雖跑得快，但實際不是這範疇，像一隻鳥去游泳。我強調，體育界來說，我沒到達保特的水平。」

不求回報望參與東奧

《晚吹》談傳媒講心不講金已是人所皆知的舊聞，阿威於傳媒打滾16年，花心機投入每一報道，他指轉行後始發現，舊時不問回報全情投入的心態難以應用於商界，「超多體壇人士開cafe做生意，但真的很困難，以往我們不問收入付出，就是為了做好整件事，但做生意不可以，我們要講求成本效益，思維要改，如果投資全蝕本捱不了，一個月就要說再見。」

商界傳媒界大不同，相較於飲食業新手上路，一手船牌、滑雪、體適能及健身教練牌的阿威還是渴望終有一天重操故業，趁東京奧運來臨再以傳媒身份貢獻體壇，「自己打算待疫情好轉，看看可以怎報道奧運，我當然想不問回報飛到日本，但有難處，我有人脈，看看做到甚麼報道給香港觀眾，又或者做主持、幫忙策劃。」