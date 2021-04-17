陳漢威轉型路上困難重重，但一路走來時有貴人相助，例如機緣巧合間邀得任咖啡師導師的舊同事丈夫指點，採訪當日所見，來訪朋友一個接一個，運動員張敬樂又曾義務擔任「一日店長」，足證他人緣極佳，他感激友人拔刀相助，感言或許是過往種下的因使然，「朋友說可能我以前對人好，看我報道得不錯，就來幫我囉。」

咖啡店生意仍屬起步階段，阿威直指「問題天天都多」，不過他慶幸不時有朋友於自己一籌莫展之時助他一把，「例如我上網看咖啡師課程，突然發現這個人我認識，原來是舊同事丈夫，他本是咖啡師導師，我們吃過幾次飯，機緣巧合找上他，他像義務顧問般帶我，又引薦很多人來幫忙，真的很感謝他。」

阿威於體育界和傳媒積下不少人脈，咖啡店宛如體育人和傳媒人聚腳點，平日下午來訪已見不少行家光顧，運動員張敬樂更曾任義務店長，就連舊日的電視觀眾亦替他打氣，「想不到真的很多人來光顧，有些街客觀眾來，不會主動說認得我，但會說看過我報道，叫我加油。」阿威人緣佳朋友多，他笑說假如有事未回店舖，需於facebook公告友人，「最開心是有這麼多朋友，真的是天天早午晚都有，我不回店要在facebook先說，有時不好意思呀，別人專程來到。」