蒙地卡羅大師賽周六舉行兩場男單四強賽事，世界排名第5的希臘球手薛斯柏斯輕鬆擊敗英國一哥伊雲斯，將會與俄羅斯球手魯布列夫爭奪冠軍。

在16強爆冷淘汰一哥祖高域的伊雲斯在周六的四強戰面對薛斯柏斯，未能再製造神奇賽果。薛斯柏斯今場僅用了1小時又9分鐘，就以6:2和6:1直落兩盤擊敗伊雲斯，率先晉身周日的決賽。

伊雲斯雖然無緣男單決賽，不過他在今屆賽事先後擊敗過祖高域、拿祖域、靴卡斯和戈芬四位曾經贏過ATP大師賽的球手。薛斯柏斯賽後亦大讚伊雲斯的表現：「他是一位很特別的球員，我未曾在泥地賽事中見過像他一樣打法的球手。」

另一場四強賽事由世界排名第6的魯布列夫對挪威球手卡斯柏魯迪，魯布列夫雖然輕鬆以6:3先取下首盤，不過卡斯柏魯迪在第2盤表現出色，雙方一度打至局數5:5平手。不過魯布列夫及時回勇，在節11局打破對手的發球局，及後順勢再取一局，結果第2盤再贏7:5晉級。

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