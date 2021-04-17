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球壇話當年｜由冇Fans到打氣團出現 流浪先鋒：沒有球迷足球甚麼都不是

2小時前

「這制服，一穿上，彰顯鬥志的徽章！」這首由標準流浪會長莫耀強主唱的《打打氣》近日響遍球場，皆因流浪突然有球迷，以「最低限度」為球場帶來熱烈氣氛。到底這些忽然出現的流浪球迷是何方神聖？又會否是忽然球迷？

復賽後，流浪的比賽突然變得熱鬧，總有人唱着《打打氣》，也有不同打氣歌。除了球場，網上也熱鬧起來，instagram出現了幾個新專頁。過往大部份球迷管理的本地足球專頁都以熱血、正能量、甚至是比賽分析為題，最近有專頁以裝作meme圖為主，為香港足球帶來生氣。在看台上唱着《打打氣》為流浪打打氣的那個球迷，也是其中一個新專頁的管理員，叫「流浪先鋒Frontline Rangers」。

流浪有球迷打氣，算是疫境奇蹟吧？我決定邀請他做訪問，就以「最低限度」方式在ig DM約訪，他爽快答應，並應我要求找幾位手足一同受訪。隔了一會，我再看到「流浪先鋒」的限時動態，「對東方嗰日嘅打氣手足請盡快pm，有嘢麻煩你哋了。」此時我才醒覺，「乜你哋原來完全唔識，連聯絡電話都冇？」是甚麼可以令幾位素未謀面，從未見過的年輕人在眾目睽睽下忘我大聲高歌？是足球，而且是標準流浪的足球。

本着流浪「最低限度」的宗旨，雖然本地球迷已知道他的LIHKG網名，但他仍堅持用別名、不上鏡，本文就稱他為「先鋒」吧！約訪時我也問了「先鋒」，有否與流浪相關的物品如球衣和旗幟，他回答：「係冇，將標準流浪嘅『最低限度』發揮極致。」他再解釋：「保持標準流浪嘅『最低限度』運作，所以冇鼓、冇衫、冇旗，乜都冇，淨係得手掌同埋把聲，『最低限度』。」

「先鋒」坦言，捧流浪最初只為搞笑，但現在已真心支持。問到對流浪的看法：「麻雀雖小，五臟俱存！例如有五星茶餐廳，球員有套房宿舍，最多嘅出場時間，因為有東南海盃，船P、行山，流浪真係最少資源下做最多嘢。」他對流浪總監李輝立更加讚賞有加：「雖然望落去有少少『度縮』，但限米煮限飯情有可原，良心公司嚟。李輝立係最被underestimate嘅男人，港足最大後盾。」也不得不提莫耀強，「『耀蛋』就低調啲，撐流浪撐咗好多年，東南海盃又係佢sponsor，業餘同職業足球都有支持，要好好珍惜呢兩個男人。」

搞笑背後其實也很認真，「先鋒」捧過南區也為過理文打氣，但與兩隊球迷都不歡而散。如今成為流浪球迷，有人指他是「三姓家奴」，他說：「轉會冇乜嘢，嚟到流浪，咪喺新崗位貢獻香港足球。」初衷是搞笑，後來卻帶起了球場氣氛，慢慢有球迷自動加入，一起打氣，包括當日一同受訪，化名為「西悉尼」、「昆士柏」、「淡濱尼」和「標準」的他們。

四人本身與「先鋒」不認識，卻因「流浪先鋒」而聚集在流浪打氣區；他們本地波波齡由最長的「標準」於港超聯成立前開始，到最短的「淡濱尼」在上月流浪對東方才首次入場。支持流浪的原因各有不同，「標準」說：「見有個page，流浪一直畀人笑，話佢班費咁少，400蚊1個月點養家，又話唔夠就問阿媽攞，本身都唔係幾鍾意，但近年幾好，重用年輕球員，又幫失意球員。」「西悉尼」本身支持夢想FC，上季散班後，流浪冷手執個熱煎堆，簽入夢想本已聘用的外援如巴辛等，所以「西悉尼」就改為支持流浪。「昆士柏」也有類似經歷，本為和富大埔球迷，見到「流浪先鋒」專頁就與他們一起支持流浪。「淡濱尼」也受「流浪先鋒」影響，加上在YouTube看到「Hong Kong Football On Tour」3月的短片，指流浪球迷是港超聯八隊最弱，想為流浪抱不平。

這班流浪打氣團其實不足10人，但「標準流浪！啪啪啪啪啪！」的聲音仍能響遍球場。「先鋒」說：「一開始時係尷尬啲，好彩第一場有friend同我入，第二場就識咗佢哋幾個，好開心。唔理係支持球會定『玩膠』，都係好事。」

雖說是「最低限度」，但打氣也不只是「啪啪啪啪啪」和《打打氣》，「先鋒」有創作打氣歌，他說：「我係集各家大成，睇吓其他球隊點打氣，有咩學，有咩唔好學。」這些打氣歌不少是最傳統，已在歐洲流行多年的旋律，改以適合流浪的詞，如《Allez Allez Allez》，利物浦版是「From Paris down to Turkey」（由巴黎南下到土耳其），「先鋒」把詞改成「From Tin Yip Road to Southern」（由天業路到南區），他說：「甲組時作客最北嘅球場應該係天業路，而南區就係香港最南嘅地方，咁改就夾番流浪。」最近亦把樂隊「ToNick」的《時間的初衷》改寫成《流浪的初衷》。除了打氣歌，「流浪先鋒」也創作meme圖，在流浪先後逼和傑志及理文後，把流浪化身蘇彝士運河的長賜號，意味球隊連續「零封」對手。

「先鋒」也為球員創作專屬打氣歌，不忘「玩膠」風格，為盧均宜寫的一首，歌詞其實是嘲笑他，提及到盧均宜「Could’ve won the cup，but he fxxk it up」（本可贏冠軍，但他搞夸了）。主角盧均宜笑言沒留意歌詞：「okay嘅，開心嘅，起碼有人留意先啦。」流浪尚有首非官方打氣歌《我垃永恆》，球迷在深水埗對東方那場和對愉園都有唱，只是每次一唱球隊就立即失球，「流浪先鋒」已決定以後不唱。他們也曾在比賽的72分鐘唱生日歌，向李輝立賀壽。

一眾流浪球迷封了「最佳衣着獎」予基藍馬，還有MVP，但與球迷互動最多的是播磨浩謙，皆因播磨浩謙是「禮貌小子」，播磨浩謙說：「球迷send啲嘢嚟，咁睇吓講咩先啦，如果正常，講加油，就覆句多謝。」以往踢傑志時曾被球迷指罵，亦很在意球迷在網上的言論，轉投流浪後壓力較小，又有球迷支持，「有時唔係我想睇，係啲friend send嚟，見到有人鬧，總有啲唔開心。但家陣friend send嚟嘅會話，『喂，有人用埋你個樣做icon喎。』」

球場上比賽球員，聽到《打打氣》有何感受？播磨浩謙說：「咁入場睇波，最緊要開心。」他亦不介意球迷再唱《我垃永恆》，「唔通唱足90分鐘會輸90球咩？」播磨又指，有球迷，莫耀強和李輝立搞波也搞得比以前開心。

在現時的香港，「開心」很緊要。「先鋒」也指，入場睇波最重要開心，「癲吓90分鐘，『流浪先鋒』冇咩聯絡用嘅group，得個ig，原本真係唔識，大家走埋嚟『玩膠』，ig講句『球迷區要人』就自然有人。」 他為過不同球會打氣，有人稱他為「三姓家奴」，但「先鋒」現在才最享受。球迷也許需要激情、需要瘋狂、需要忠心，但說到底無論是踢波還是睇波，都是為了尋開心，在那90分鐘完全忘記社會醜惡。

記者/攝影：禤家民

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