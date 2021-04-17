縱使曼聯最近各項賽事四連勝，但進攻演出不算悅目，尤其周日主場面對般尼這類築起鐵桶陣的球隊可能老鼠拉龜，入球更困難；加上對賽往績揭示般尼近四季造訪奧脫福竟都不敗而回，今戰受讓一球/球半，博盤尼下盤。

文：盧卡東尼

曼聯近況確佳，上周四在歐霸盃8強次回合再贈2蛋給CF格蘭納達，雙殺對手入四強，各項賽事累積四連勝。另外，由於一哥曼城在上輪聯賽不敵列斯聯，有利上周3:1反勝熱刺的紅魔進一步將積分差距收窄。

紅魔主場不值信賴

表面上，曼聯今周對手只是下游般尼，首循環亦曾1:0贏對方，牌面上可看高一線，但要留意兩隊近年交手的往績，多是作客一方成功搶分，而且這現象竟已延續至第五個球季；對上一次由主隊獲勝已要數到14/15球季，曼聯在奧脫福輕取對方3:1，而般尼該季後也降落英冠，事隔一季才升返英超，也就是說般尼升班後的對上四個球季，來到奧脫福都成功搶分，成績是1勝3和，勝出一仗正是上季，憑基斯活特及積洛迪古斯各入一球，爆冷2:0擊敗紅魔。

B費現疲態格連活特飄忽

再者，曼聯今季在奧脫福的戰績不太值得信賴，聯賽輸過四場，包括1月時敗給榜尾錫菲聯，而且在主場勝出的八場聯賽，能贏對手1球以上只得3場，最近對白禮頓及韋斯咸都是「僅熟格」小勝一球，今場讓一球/球半，上盤確實無法信賴。

撇開往績論實際情況，紅魔近期賽程頻密，面對風格硬朗、擅長踢「高Q大棍」的般尼，比體能的話甚至稍遜一籌。就算老將卡雲尼近期連續兩仗都有入球，但前線威力屬一般，身邊能分擔入球責任的球員不多。拉舒福特又缺席上周中歐霸盃，有指他仍上陣成疑；格連活特表現時好時壞，不能過份期待；般奴費南迪斯（B費）最近也漸露疲態，不是場場踢出水準，而且現已成為對手箝制的重點目標，一旦截斷他的傳送，曼聯射門就會減少。

軍情方面，紅魔有隊長哈利馬古尼、麥湯米尼及勞基梳爾三位在歐霸盃停賽的主力復任正選，但比起有一周休息來應付這場比賽的般尼而言，他們的備戰可能更充足；門將尼克普比今仗上陣機會不大，翼鋒杜韋麥尼爾則在上周三操練時受傷，與時間競賽期望趕及今仗候命，般尼前線的馬迪維達與基斯活特近期狀態佳，靠穩守反擊未必不能「偷雞」終止兩連敗，在護級之路搶分。