由於今季利物浦陣中有穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼以及迪亞高祖達爭奪前線三叉戟的位置，令到日本國腳南野拓實決定在今年1月外借至修咸頓尋求上陣機會。雖然下季南野就會結束租借回歸紅軍，惟這名26歲中場表示不確定自己在紅軍是否有未來。

由於今季紅軍成績不似預期，故今個夏天領隊高普可能會繼續增兵，南野即使下季回歸紅軍，依然無法保證會獲得穩定的上陣時間。南野近日接受日媒訪問時，就承認不知道會否再為紅軍效力：「我專注於現在，我是一位足球員，所以我不知道半年後我會在哪裡比賽，但我想踢高水平的賽事。在利物浦很難有機會，從一開始對我而言就是一個挑戰，不過我在操練中未有任何負面的想法，我只是盡力參加更多比賽，進入球隊的正選陣容。」

另外南野承認今年1月加盟修咸頓是一個正確的做法，皆因他在加盟修頓後登場6次，就已經貢獻了2個入球：「這與效力利物浦時完全不一樣，你要上場比賽才會明白到，我為什麼會選擇來到英國。如果我覺得只需要訓練就可以得到發展的話，當初我就不會離開利物浦。」

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