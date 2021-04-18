史堤芬居里（Stephen Curry）周六雖然攻入47分，包括射入11個三分球，但勇士仍以114:119不敵佔主場之利的塞爾特人。

「咖喱仔」，今場27次起手攻入15球，包括在三分線外19投11中，以及在罰球線上8投6中，合共得到47分。連同今仗在內，這位33歲射手已連續在10場比賽，取得最少32分，狀態大勇，但對手塞爾特人的表現亦同樣出色，塔圖（Jayson Tatum）取得綠軍全隊最高的44分，外加10個籃板球及3次助攻，K獲加（Kemba Walker）有26分及8個籃板球，史馬特（Marcus Smart）亦有16分、9個籃板球及6次助攻。

今仗戰情相當緊湊，完場前24.8分，K獲加射三分得手，協助塞爾特人領先116:111，但居里馬上回敬一個三分球，追至僅落後兩分，但塔圖在關鍵時刻射入兩個罰球，K獲加亦兩罰中一，綠軍最終以119:114擊敗勇士，取得六連勝之餘，亦終止了對方連贏四場的走勢。

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