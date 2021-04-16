隨着菲爾科頓崛起，史達寧今季上陣時間減少，其正選位置已動搖。不過，領隊哥迪奧拿似乎想保持隊內這種良性競爭，希望與兩位翼鋒齊齊續約。

有指哥帥希望與科頓和史達寧齊齊續約，前者2018年已與曼城續約到2024年，當時曾被英國《大陽報》揶揄將在藍月做多六年後備，想不到這位自家青訓產品今季表現大勇，有穩定上陣機會外，歐聯8強2回合對多蒙特都射入致勝球，助球隊史上第2次躋身歐聯4強。他官方twitter在晉級後出現了一張具挑釁性的照片，向四強對手巴黎聖日耳門（PSG）的當家射手基利安麥巴「挑機」，其後才知是所僱用的社交媒體營運公司發佈的。即使該公司已刪除帖文，但科頓不滿事件有損形象，一天後即與該公司終止合作。

至於2023年和曼城完約的史達寧，有指球會今季本希望和他續約，但目前周薪為27.5萬鎊的史達寧，竟獅子開大口要求加薪至32萬鎊，令曼城最終決定先擱置續約談判，到今年夏天再談。球會今月剛與奇雲迪布尼續約至2025年，迪布尼更不用球會付經理人佣金，續約前還自僱數據分析團隊來判斷利弊。有指26歲的史達寧亦決定不再與經理人合作，與母親自組經理人公司，準備與曼城展開新一輪的續約談判，真是肥水不流別人田。

文：港生