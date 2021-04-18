巴塞隆拿周六以4:0大炒畢爾包，第31次贏得西班牙盃冠軍，今場梅開二度的美斯巴塞生涯則已奪得35個冠軍，而個人第七次獲西盃冠軍的他，10次參與西盃決賽累積射入了9球，成為了西盃決賽歷來入球最多球員。

現年33歲的美斯賽後接受Barca TV訪問時表示非常開心︰「作為我一生都在效力的這支球隊的隊長真的很特別，能親手高舉這獎盃對我別具意義。」

連同周六的西盃冠軍在內，本身已是贏得最多冠軍巴塞球員的美斯，冠軍總數達到35個，較第二位的恩尼斯達多三個，碧基和布斯基斯以30個並列第三。其中，美斯贏得最多的是西甲，共奪得10次冠軍，其餘還有8次西班牙超級盃、7次西班牙盃、4次歐聯、3次世界冠軍球會盃以及3次歐洲超級盃。

上季，巴塞自2007/08球季以來首次四大皆空，在歐聯8強更被最後奪得冠軍的拜仁慕尼黑以8:2淘汰，促使包括美斯好友蘇亞雷斯在內的數名資深球員離隊，以及朗奴高文入主任教練，而其任務是讓球隊年輕化。由於巴塞現時在西甲只是落後榜首的馬德里體會2分，巴塞仍然有機會爭取今季聯賽冠軍。

美斯說︰「這對我們是艱難的一年，能夠慶祝贏取這個獎盃和再去爭取西甲冠軍真的很重要。這對我們是不一樣的一年，是過渡的一年，球隊注入很多年輕球員，現在球隊正越來越強大。我們贏了這個獎盃，但西甲還有很長的路要走，現在到季尾還將有很多事情發生。」

美斯周六梅開二度，個人在西盃決賽已射入了9球，超越了薩拉（8球）而成為西盃決賽歷來入球最多球員，而他今季各項賽事已射入了31球，是連續第13季入球30+，當中以2011/12球季總共射入73球最多，其次是2012/13球季的60球。

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