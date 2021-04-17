曼城在英足盃1球不敵車路士，令球隊今季四冠王夢想破滅，球員四線作賽下明顯有疲態外，非主力球員破門乏力亦是目前曼城的問題，看來球隊要做三冠王亦非容易。

上半場曼城的明顯較慢入局，未知是否受到球隊周中歐聯要反勝多蒙特體力消耗連大影響，上半場球隊的活力不大，即使中場大師奇雲迪布尼坐陣，為球隊創造的機會亦不太多，當然，哥帥今仗排出的進攻球員亦非隊中狀態最好的，菲爾科頓和根度簡兩位近況不俗的球員都先列後備，亦令球隊上半場的進攻不夠銳利。

曼城下半場初段其實氣勢不錯，可惜先有迪布尼受傷，再被車路士一次突擊得手，令球隊焗攻。可惜，進攻不銳利最終未能扳平比分，事實上，曼城整場明顯有機會的埋門亦不多，就算到後段，亦「焗唔起」。

在曼城淘汰多蒙特晉身四強時，大家都希望曼城有望成為四冠王，誰不知只是四天後，球隊就在英足盃失利。其實，在歐聯兩回合鬥多仔時，球隊的防守已經有下滑的跡象，令兩仗都有失球；而對列斯聯的敗仗，被對方2射2中2入球贏下比賽，就是球隊非主力球員攻力不足的暴露，如今在一項賽事失利，亦令問題真正浮面。

歐聯四強球隊要面對巴黎聖日耳門，但眼見曼城的防線，連迪姆華拿和薛耶治都未能守得住，很難想像他們如何阻止尼馬和基列安麥巴比。看看賽程，不到一周後球隊就要在聯賽面對阿士東維拉，要再三線作賽下在6場中贏下4場封王，看來亦頗有難度。

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