巴塞隆拿周六憑美斯梅開二度，在下半場12分鐘內連入四球，於西班牙盃決賽以4:0大炒畢爾包，贏得球隊由朗奴高文出任主帥以來的第一個冠軍。

今場比賽巴塞佔盡優勢，開賽5分鐘已經有法蘭基迪莊接應美斯傳球後射門中柱，美斯在21分鐘則於禁區內施射被畢爾包門將烏尼西蒙沒收，巴塞攻勢雖多但上半場未能破網，完半場與畢爾包踢成0:0。

巴塞在下半場繼續向畢爾包施壓，但初段先後有基沙文、布斯基斯及柏迪的射門被烏尼西蒙化解，戰至60分鐘，終於由基沙文接應迪莊右路傳中於門前射入而領先1:0。3分鐘後，佐迪艾巴交出助攻，迪莊近門頂入助巴塞領前2:0。

68分鐘，美斯右路殺上並與迪莊兩度互傳後，於禁區內妙射破網，巴塞領先至3:0。這記入球是美斯今季各項賽事射入的第30球，是他連績13季取得至少30球進賬。僅4分鐘後，佐迪艾巴左路傳中，美斯再建一功助巴塞贏至4:0。基沙文86分鐘接應美斯傳送後曾推過烏尼西蒙而射入空門，但經VAR確認越位在先，入球無效，惟對賽果已無影響。

巴塞捧西班牙盃冠軍的紀錄改寫至31次，畢爾包則是自本月3日在因疫情而延期舉行的2020年西盃決賽以0:1不敵皇家蘇斯達後，再次於西盃決賽落敗。至於美斯、碧基和布斯基斯則是第七次奪得西班牙盃冠軍，追平了畢爾包名宿荷西馬利亞以及基恩沙保持的贏取西盃最多次數紀錄。

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