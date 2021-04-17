【本報訊】上周六旺角大球場上演的「亞協盃前哨戰」，主隊東方龍獅在半場落後2球下最終3:2反勝理文，聯賽雙殺對手，保持爭標希望。有傳因賽期緊密而取消第三循環賽事，東方主教練李志堅賽後指不能理解為何要取消。

作客的理文甫開賽就搶攻，上半場14分鐘就領先2:0。及後東方有艾華度傷出，22分鐘又有費蘭度射失12碼，半場落後0:2。東方下半場換入林恩許及鍾偉強，後者50分鐘助攻辛祖頂成1:2，鍾偉強更在7分鐘後建功追平2:2。完場前四分鐘，東方費蘭度補射得手，成功3:2絕殺理文。

東方傷兵滿營，李志堅賽後表示：「很多落場球員其實未準備好，有些球員帶傷上陣，艾華度就證實不行了，利馬及盧卡斯也未準備好。」東方賽後落後多踢1場的傑志6分。問到第三循環，李表示：「我不覺得要取消，我們已習慣7、8日踢3場，第3循環只是多了3場，為何不能安排？」理文球員賽後相當失望，主教練陳曉明指：「我不敢相信，兩場出現同一情況，上半場踢得好，領先，但下半場很快失球。教練負上最大責任，我不想批評球員。我不能接受，接受不到自己，也接受不到這個情況。」

另外，今午三時，老牌球會標準流浪在斧山道運動場上演的港超聯定力求擊敗榜尾冠忠南區，以保住前四希望；同日天水圍飛馬於下午5時30分在元朗大球場迎戰晉峰爭3連勝。