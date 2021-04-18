香港5公里錦標賽今日假大嶼山迪欣湖活動中心上演，早前因腳傷休息多時的長跑好手黃尹雋復出，並於男子公開組以15分16秒得季軍，而王健進及葉雅傑則分奪冠、亞軍。

受疫情影響，自去年1月頭的香港半馬拉松錦標賽後，香港田徑總會未有主辦任何路跑賽事，一眾跑手苦候多時，今日終可參戰5公里錦標賽。田總在今場賽事實施多項防疫措施，運動員及工作人員等均需要在賽前48小時內接受病毒檢測，結果呈陰性方可進場。

5公里錦標賽吸引近150名長跑精英參加，王健進以15分05秒率先衝線，勇奪男子公開組冠軍，隨其後的葉雅傑以2秒之差屈居亞軍，黃尹雋則以15分16秒得季軍。值得留意的是，黃尹雋早前曾因腳傷，未有出戰3月的季前田徑測試賽及香港田徑系列賽一。女子組方面，羅映潮以18分15秒擊敗一眾對手奪得女子公開組冠軍，屈旨盈慢11秒居亞，陳穎彤則以18分46秒得季軍。

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