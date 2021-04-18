流浪近年「慳家」的形象深入球迷心，「最低限度」理念常被球迷恥笑。不過，今季流浪成功「反吸」，贏得不少球迷掌聲。

成立於1958年的流浪是香港其中一間歷史最悠久的球會，由蘇格蘭人畢特利創立，經歷過不同時期，以70年代成績最好，1970/71球季贏過唯一一次頂級聯賽冠軍，該時期也贏過足總盃、銀牌和總督盃。

近代的流浪要由2001年開始講起，莫耀強成為足球部主任，當時李輝立已在球會，那年流浪陣中有金判坤、安尼頓、范志毅等名將，但以「青春班」為主，多培訓年青球員，陳偉豪、文彼得、林嘉緯、盧均宜等流浪出品，都曾經是港足主力。

流浪多年來予人印像是球員薪金低，但給予平台球員去發揮，有表現就可轉投大球會。加上有「不踢了」、「唔夠錢就問阿媽攞」、「五星茶餐廳」、「外援住劏房」等話題，球迷對流浪多抱恥笑心態。不過，疫情下情況有變。

復賽後不久，即有愉園及天水圍飛馬欠交保險費事件，加上亦有球迷盛傳欠薪多時，球迷才發現流浪雖然薪金未必高，但從沒有欠薪消息，也不如富力、夢想等會突然散班。加上在疫情下，流浪仍簽入多位失意球員，今季人腳不俗，成績也好，大家才發現，原來「最低限度」的流浪是球壇清泉。

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