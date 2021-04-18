「第64屆體育節-香港長池游泳計時賽II」今日（周日）假香港體育學院閉門舉行，飛魚何詩蓓延續強勢，她除於50米自由泳打破港績，出戰主項200米自由泳游出1分54秒89，刷新個人保持的港績之餘，時間更為今年世界第三快；除何詩蓓以外，男將卓銘浩及劉紹宇分別打破400米自由泳及200米背泳的港績。

是次計時賽為奧運達標賽，大部分港隊泳將均有報名爭奪奧運入場券，23歲的何詩蓓紀錄破不停，她先於主項200米自由泳游出1分54秒89，把個人保持的港績推前0.09秒，時間亦為今年全球第三快，比首位美國列迪姬（Katie Ledecky）慢0.49秒。其後何詩蓓出戰50米自由泳游出24秒83，刷新其24秒85舊港績。

男子組方面，劉紹宇於男子200米背泳游2分05秒07，改寫方力申於2000年悉尼奧運所創的2分05秒47港績，卓銘浩則於400米自由泳游3分50秒53，把他保持的舊紀錄大幅推前2秒半，進一步逼近直接入圍奧運的3分49秒05標準。

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