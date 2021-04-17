周日西甲有多場賽事上演，包括二哥皇家馬德里作客中下游的基達菲，上演馬德里打吡。皇馬最近在聯賽及歐聯高歌猛進，上次落敗已是1月份，最近各項賽事14場保持不敗，狀態不俗；主隊基達菲近12場西甲僅1勝，面對強勢的皇馬就算在地頭出擊仍無優勢，皇馬讓半/一取上盤。（球賽編號：星期日63；now611及632台明日3:00am直播）

上周三歐聯8強次回合皇馬悶和利物浦後成功闖入4強，現可將焦點放在聯賽，因球隊僅落後榜首馬德里體育會一分，仍有機會蟬聯西甲冠軍。雖然現時皇馬陣中有不少傷兵，隊長沙治奧拉莫斯早前確診武肺復出無期，上場歐聯獲選最佳球員的防中卡斯米路，以及拿祖費南迪斯皆停賽，不過球隊板凳深度足，今仗迎來中堅華拉尼復出，表現出色的烏拉圭年輕球員費達歷高華維迪則可由串演右後衞改回踢中場，皇馬的實力不會受太大影響。

缺阿蘇馬體會難靠

皇馬首席射手賓施馬最近七仗有份上陣的聯賽合共轟入九球狀態大勇，翼鋒夏薩特同樣傷癒復出，雖然他不能予以太大期望，但至少可為教練施丹提供更多進攻選擇。

主隊基達菲對上兩季雖排中游，惟今季表現走樣，今季至今僅入22球，與伊巴並列西甲最少入球的球隊。基達菲近況非常低迷，近5輪不勝僅入2球，今場鬥皇馬難有作為。

同日另一場西甲，榜首馬體會主場鬥榜尾伊巴。馬體會有兩大主力鋒將祖奧菲歷斯及蘇亞雷斯受傷缺陣，此役要靠今季聯賽僅入四球的阿根廷前鋒安祖哥利亞擔大旗，難予人信心，考慮到球隊近4輪僅1勝，今場讓一球/球半太多，寧捧下盤。（球賽編號：星期日37；now632台今日10:15pm直播）

文：王杰