港超聯8間球會均有使用網上社交平台，不論是Facebook還是Instagrame，讚好/追縱人數也是以傑志最多。各隊使用社交平台發放球隊消息，亦是球迷其中一個傾波經的渠道。

世界各地的球會都會使用社交平台，港超聯球會，甚至在港的部份低組別球會也不例外，提供最基本的球會消息、出場名單、球賽戰果等，資源多的球會，製圖水平與歐洲大球會分別不大，連「最低限度」的標準流浪，今季亦有「小畫家式」出場名單，特點除了是製圖風格獨特外，球員名單上林嘉緯的號碼「10」，「０」必會用上全形，其他球衣號碼有「0」的如90號球員祖連奴、20號球員黃駿軒和30號球員奧利斯都沒有這個情況，未知是否與林嘉緯是隊長有關。

各隊的社交平台各有特色，傑志在疫情下就拍攝防疫小劇場短片，東方則不時在賽後邀球員自拍短片。理文最近製作有關尼迪利掛靴的圖片及洛迪古斯加盟的短片都獲好評。另外，各球會亦以社交平台發放傳媒不會報道的消息，如青年隊比賽消息。

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