【曼聯0:0般尼】

46分鐘，般尼罰球傳入禁區，達高斯基頂向尾柱，基斯活特門前鏟射失敗，卻鏟中曼聯門將甸恩軒達臣。

【曼聯0:0般尼】

38分鐘，拉舒福特右路傳中，格連活特門前失機，未能踢中皮球。

【曼聯0:0般尼】

29分鐘，拉舒福特左路窄位勁射，被般尼門將比確費利尼托走。

【曼聯0:0般尼】

13分鐘，基斯活特禁區外勁射，被曼聯門將甸恩軒達臣接住。

【曼聯0:0般尼】

10分鐘，雲比沙卡右路傳中，保羅普巴頭槌攻門斜出。

【曼聯0:0般尼】

開賽僅17秒，般尼高波踢入禁區，基斯活特快過曼聯門將甸恩軒達臣一步頂入，但前者越位在先才入球無效。

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陣容短評：賽前傳有傷在身的拉舒福特，今場復出取代近期狀態不俗的卡雲尼踢正選，而格連活特就出任單箭頭。對手般尼今場改踢4-5-1陣式，收起馬迪維達，選擇派上多一位中場積克確克，希望可以阻擋住紅魔的攻勢。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、保羅普巴

前鋒：格連活特

般尼正選陣容（4-5-1）

門將：比確費利尼

後衞：馬菲路頓、達高斯基、賓美、查理泰萊

中場：貝治古蒙臣、積克確克、艾殊利韋斯活特、祖殊布朗曉爾、杜韋麥尼爾

前鋒：基斯活特

英超二哥曼聯上周四在歐霸盃8強次回合2蛋贈CF格蘭納達，輕鬆雙殺對手入四強，而且各項賽事錄得四連勝。周日主場面對今場有尼克普比及艾殊利班尼斯因傷缺陣的般尼，雖然對方近四季造訪奧脫福皆保不敗，但今場面對近況大勇的曼聯，預計難搶分。

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