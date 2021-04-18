NBA衞冕總冠軍湖人本月28日將會作客華盛頓出戰巫師，但ESPN報道，他們此行將不會趁機訪問白宮，跟美國總統拜登會面。

湖人月底出戰巫師，原本有望藉27至28的空檔到訪白宮，但消息人士向ESPN透露，礙於行程問題及防疫安排，紫金兵團將與拜登緣慳一面，但不排除日後會再作安排。

按照傳統，贏得NBA總冠軍的球隊，都會獲總統邀請訪問白宮，但由於上任總統特朗普與NBA球員關係欠佳，令有關傳統在他任內一直暫停。對上一次訪問白宮的NBA球隊，已是於16年11月應奧巴馬邀請一起慶祝的騎士。當年仍然效力騎士的勒邦占士（LeBron James），上季率領湖人奪冠後，曾表態希望再次訪問白宮，跟拜登會面。

受武漢肺炎疫情影響，湖人至今仍未舉辦勝利巡遊，但班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）已宣佈，會在5月12日對火箭的今季最後一場常規賽主場賽事，於現場球迷見證下，在史達普斯球場進行掛起球隊史上第17面冠軍錦旗的儀式。

在武肺疫情威脅下，今季一直閉門作賽的湖人，在上周四主場對塞爾特人之戰，首次開放讓球迷入場，安排1,915人入座，大約為球場容量的十分之一。

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