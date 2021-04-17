錫菲聯周六作客以0:1受挫狼隊，在英超護級失敗，在尚餘六輪比賽下篤定降班，平了英超史上最快肯定降班的紀錄。

由於紐卡素在同日較早時候在主場以3:2擊敗韋斯咸，榜尾的錫菲聯要保持微弱的護級希望對狼隊便不容落敗。兩隊上半場踢成均勢但攻勢欠銳利，有柏度尼圖因傷缺陣的狼隊上半場20分鐘差點打開紀錄，惟後衞韋利保利在禁區內後踭射門被羅活在白界線前頭槌解圍。3分鐘後，錫菲聯的約翰費歷克遠射高出，完半場，兩隊互交白卷。

換邊後，狼隊於59分鐘打破僵局。錫菲聯的安達史堤芬斯射門被尼爾遜施美度擋到後，主隊隨即反搫，艾達馬查奧爾於右路接應丹當斯卡傳球後殺入禁區傳中，今年1月由皇家蘇斯達外借至狼隊的韋利安荷西射入加盟以來的第一球，為狼隊奠定勝局。

錫菲聯的安達史堤芬斯之後曾有入球機會，但被狼隊門將魯爾柏迪斯奧撲出。錫菲聯最終以0:1不敵狼隊，32戰僅得14分，多賽一場下少降班區外的般尼19分，提早六輪肯定降班，與葉士域治（1994/95）、打比郡（2007/08）及哈特斯菲爾德（2018/19）並列為英超史上最快肯定降班的球隊。

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