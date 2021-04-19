周日ATP蒙地卡羅網球大師賽決賽，4種號籽薛斯柏斯以盤數2:0輕取俄羅斯的魯布列夫，收穫其職業生涯第六個單打頭銜，亦是他2021賽季首個冠軍。

世界排名第5的希臘新星薛斯柏斯，今屆蒙地卡羅網賽以一盤不失的姿態闖入決賽，此戰是二人自去年法網八強後再度交手，賽前他們生涯6次交手勢均力敵，各取3勝3負成績。不過薛斯柏斯在決賽表現強勢，雖然他整場比魯布列夫有較多雙錯誤，但各項數據都比對手優勢，最後只花1小時11分鐘就連贏兩盤6:3、6:3封王，拿下他生涯第六個單打頭銜，同時是他今年賽季首個冠軍。

今次亦是薛斯柏斯生涯首贏大師賽冠軍，他賽後表示：「我有個很不可思議的一周，很高興我能夠來到這個位置，我會把它當作是我目前人生中最美好的一周。比賽前我是充滿着焦慮，要對陣魯布列夫真的是今天最難做的事，亦因為考慮到這個是決賽，因此我絕對為自己在場上的表現感到自豪。在泥地賽、在蒙地卡羅網賽奪冠，更是非常特別，這裏是我最喜歡的賽場。」

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