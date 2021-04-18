【F1 羅曼涅站】

【綜合意大利外電】周日F1羅曼涅站正賽，雨戰下紅牛車隊的韋特本成功贏下今季首個分站冠軍，而排頭位出賽的咸姆頓曾失控衝出賽道，最終力追以第二位衝線。

賽前當地下起大雨，令今場成為雨戰，暖胎圈時法拉利車手勒卡歷就滑出賽道，幸好未有撞牆可如常在第四位起步。甫開賽兩位紅牛車手就對頭位的咸姆頓進行夾擊，原本第3位起步的韋特本更升上第1位，威廉士車隊的拿迪菲與希斯車隊的馬斯賓碰撞後撞牆需退賽。賽事亦需要出動安全車，其後「車神之子」米克舒密加在暖胎時亦失控撞牆，車身頭翼部份受損，但仍能繼續比賽；紅牛的佩雷斯亦失控衝出賽道，但他在安全車帶領下連過兩車，最終被賽會在第12圈時判罰10秒並需進入維修站。

戰至30圈，第1位的韋特本和第2位咸姆頓先後入維修站，但平治車隊換胎長達四秒，令韋特本有機會重新回到第一位，其後咸姆頓失控衝出跑道，不幸撞牆需再次入維修站更換頭翼，以第九位重回賽道。戰至33圈，威廉士車隊的羅素試圖過平治的保達斯，兩車發生嚴重碰撞，令賽會出紅旗要暫停賽事，羅素下車後更與保達斯發生口角。

賽事在34圈重新開始，韋特本繼續保持第一位，勒卡歷就被麥拿侖的諾里斯過頭跌至第三。由第九位重新開賽的咸姆頓力追升上第三位，最終在最後三圈追過諾里斯，以第二名衝線，快20秒的韋特本就成功贏本季首個分站冠軍。