香港單車總會主席梁鴻德表示政府開綠燈，第一屆國際單車聯會（UCI）國家盃有望於下月13至16日假將軍澳香港單車館以「賽事泡泡」模式舉辦，海外車手及職員抵港後可豁免 21日檢疫隔離。這個賽事是香港「女車神」李慧詩的東京奧運前哨戰，其主要競爭對手亦會來港參賽。

第一屆國家盃取替以往的世界盃，原定有三站，包括3月英國威爾斯站、5月中香港站及六月初哥倫比亞卡利站，但英國站因疫情關係及入境限制無奈取消。香港單車總會主席梁鴻德表示在港府同意下，參加國家盃的海外車手在出發前取得陰性檢測結果，抵港後可豁免 21日檢疫隔離，而國家盃香港站下月可順利舉行，現時有待相關部門的正式批文。賽事預算約600萬港元，包括100萬港元「泡泡」使費，車手及隨隊教練、職員將入住靠近香港單車館的兩間酒店，車手抵港後的檢測報告呈陰性，會有專車接載至酒店，比賽期間有專車接送來回酒店及單車館。

國家盃吸引約440名海外車手及教練、職員報名參加，預計里奧爭先賽銅牌的英國車手瑪珍治、法國的歌絲等大有機會隊來港。香港單車隊總教練沈金康上周出席活動時，曾指李慧詩備戰奧運的計劃取決政府取態，假如今日尚未能確定國家盃會否舉行，便要考慮離港到深圳隔離，參加下月8至13日於廣州舉行的全國賽。至於李慧詩也多次表示，希望國家盃香港站可順利舉行，這位33歲「女車神」明言這是自己東京奧運前的最後一場賽事，亦盼隊友李海恩可多獲比賽機會，「UCI已通過計劃，現時只等港府拍板。Jessica（李海恩）正於中國比賽，若國家盃落實舉行的話，她會趕回香港參加。」

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