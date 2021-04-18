周日德甲，多蒙特主場雖被雲達不來梅的拉斯卡先入一球，但其後連入4球反勝對手，當中梅開二度的艾寧夏蘭特更打破各項賽事7場的入球荒。

開賽13分鐘多蒙特就先失守，艾格史甸交出直線，拉斯卡壓入禁區後射遠柱破網，為球隊領先1:0。28分鐘，多仔的馬迪奧摩利傳給基奧雲尼雷拿，這位美國小將禁區頂勁射破網，為球隊追成平手；5分鐘後，馬高列奧斯禁區內被侵犯，球證直指12碼，夏蘭特操刀中鵠，助多蒙特反超2:1，這位挪威射手更打破各項賽事7場的入球荒。戰至37分鐘，多蒙特右路傳中，雲達不來梅守將解圍失誤，被尾柱的夏蘭特輕鬆射成3:1，這球亦是他職業生涯的第51球，但他只上陣了54場。

換邊後，雲達不來梅本有機會追至較接近比數，但艾格史甸63分鐘禁區外的左腳遠射中柱不入；82分鐘，夏蘭特接應罰球頂入，但球證指他越位在先，個人未能上演帽子戲法。

臨完場前四分鐘，多蒙特角球機會，中堅曉姆斯飛頂，門前的謝比施拿斯未能解圍，最終多蒙特以4:1反勝對手全取3分，並升上聯賽榜第5位。

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