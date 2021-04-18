【本報訊】周日在斧山道運動場的港超聯賽事，作客的冠忠南區憑倒戈的史提芬彭利拿梅開二度，以2:1擊敗標準流浪，取得球隊在2021年首場勝仗。

主隊流浪排出三中堅陣式，杜格拉斯移後與法蘭度和基藍馬鎮守後防，盧均宜任中場。不過流浪僅九分鐘就失守，南區隊長佐佐木周右路傳予史提芬彭利拿射入，領先1:0。落後的流浪搶回不少攻勢，基藍馬更不時殺上前場助攻，但都未能製造威脅；南區亦有夏志明的罰球和唐道碧接應角球頭槌攻門，兩次都被流浪門將奧利斯化解，上半場南區領先1:0。

易邊後流浪即變陣，由黃晉軒入替有黃牌在身的法蘭度，一度狂攻南區，且藉順風的優勢多次以角球製造混亂，但久未能攻破南區大門，更在82分鐘再度失守，被史提芬彭利拿接應川瀨浩太二傳門前建功，南區領先至2:0。流浪在補時階段由亞加斯圖追成1:2，但為時已晚。最終南區以2:1擊敗流浪，復賽後的第九場比賽終取得首勝。南區功臣史提芬彭利拿賽後指如釋重負，他說：「我們像背負了300公斤重物，現在算是稍為減輕了吧。」剛過32歲生日的他亦指：「入球是我的責任，但不論是誰取得入球，最重要是贏得比賽。」

同日天水圍飛馬在主場有1,435名球迷支持，兩度落後下，憑44歲的法比奧建功，以3:2反勝晉峰，穩守聯賽第三名。