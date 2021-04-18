過去一年，不斷傳出歐洲多間頂級球會，計劃籌備及參與一個集合各大聯賽強隊的「歐洲超級聯賽」（European Premier League，簡稱歐超聯），取代現時歐洲足協舉辦的歐聯歐霸賽事。周日泰晤士報、天空體育等英媒相繼報道，包括英超Big 6、西甲雙雄皇家馬德里及巴塞隆拿、祖記班霸祖雲達斯等已同意參加歐超。；消息傳出後，歐洲足協（UEFA）立即急發聲明，指參加歐超聯的球會將會被禁止參加包括歐洲賽在內的賽事。

英媒報稱，這個新聯賽「歐超聯」是由美國摩根大通集團資助，傳皇馬主席佩雷斯將擔任歐超聯的董事長，3間英超球會的美國班主包括曼聯老闆祖爾格拉沙、利物浦班主約翰亨利及阿仙奴班主高安基將會擔任副主席，被視為歐洲足協主席施費連的盟友、祖雲達斯會長阿涅利將「背叛」UEFA，擔任歐超聯第四副主席職務。

據報目前已經有12間歐洲頂級球會，包括英超6支Big 6球隊曼聯、曼城、利物浦、車路士、熱刺及阿仙奴，連同西甲的皇家馬德里、巴塞隆拿及馬德里體育會，以及意甲球會祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭，已經簽署同意加入歐超聯的計劃，但歐超聯計劃會拓展至15至18隊，為其他歐洲大球會如德甲的拜仁慕尼黑、法甲的巴黎聖日耳門等預留空間。

消息曝光後，歐洲足協立即發出嚴正聲明，警告這些參與歐超聯的球會，隨時會被禁止參加目前歐聯、歐霸等歐洲賽，甚至國際足協（FIFA）及六大洲足協舉行的賽事：「歐洲足協、英格蘭足總、英超賽會、西班牙足總、西甲賽會、意大利足總和意甲賽會，都得知有些英格蘭、西班牙及意大利球會可能會計劃組織及參加一個名為超級聯賽的比賽。」

「如果發生這種情況，我們僅重申歐洲足協與以上的足總及賽會，還有FIFA和我們所有成員，都會團結起來去阻止這個項目，這個計劃是建立在一些球會的自身利益之上。為防止這種情況發生，我們將考慮採取所有措施，包括司法及體育上的方法制止。」

「正如FIFA與六大洲足協早前發表的聯合聲明一樣，有關球會將會被禁止參加國內、歐洲及世界級別的任何比賽，他們的球員亦可能會失去代表他們國家隊出戰的機會。」

「我們想多謝一些其他球會，特別是法國及德國的球會拒絕簽署加入歐超聯，我們呼籲所有足球愛好者、支持者及政客，加入我們去反對這個如果落實的計劃。」文尾歐洲足協還警告這些球會要適可宜止，部份賽會如英超賽會、球迷組織等，已紛紛發聲明譴責英超Big 6球會希望加入歐超聯的新聞，但這些球會目前仍未正式回應事件及傳聞。

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