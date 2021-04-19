周日歐洲球壇爆出震撼新聞，包括巴塞隆拿、皇家馬德里，以及曼聯在內的12家一線歐洲班霸將會出戰已經醞釀多時的「歐洲超級聯賽」。消息一出後，歐洲足協（UEFA）發聲明，警告參賽球隊的球員未來或被禁出戰歐洲賽或國際賽。之後國際足協（FIFA）也發聲明，但就被批評為「和理非」，因為聲明中只表示希望各方「進行有建設性和平等的對話」，完全沒有提及封殺球員和有其他懲罰。西甲主席泰巴斯早前更爆料，指FIFA會長恩芬天奴其實曾參與歐超聯的籌組會議，在文件的代號是「W01」。

在歐洲足協和歐洲主要聯賽先後發表聲明強烈反對歐超聯成立後，FIFA也發表聲明，但就被外界批評為「和理非」和「講咗等於冇講」。聲明指：「FIFA謹此澄清，堅決支持足球的團結以及公平再分配的模式，以促進足球運動的發展，特別是世界層面的發展，因為發展世界足球是我們的主要任務。我們只能表達對這個『封閉和分離的歐洲聯賽』的不贊同，這一個賽事沒有尊重之前的原則，脫離於國際足球的框架之外。我們呼籲正激烈爭論的各方，為了足球運動的利益，本着團結和公平競爭的精神進行平靜、有建設性和平等的對話。我們將盡一切必要努力，開創一條符合足球利益的和諧道路。」

向來反對歐超聯成立的西甲主席泰巴斯早前則表示，FIFA會長恩芬天奴根本支持成立歐超聯，並曾參加籌組會議工作。泰巴斯接受訪問時說：「很明顯，他（恩芬天奴）參與了一些會議，而且一直很努力，甚至鼓勵創辦歐超聯。他並不反對這賽事，認為這賽事很好。在我們獲得的文件中，提到了代號『W01』，這清楚指出就是代表恩芬天奴，這就是他的代號。」

不過泰巴斯也補充，不知道恩芬天奴是以個人還是FIFA會長身分支持成立歐超聯，也不明白恩芬天奴在世界球壇已經是舉足輕重的人物，為何仍出來蹚渾水，但認為正正因歐超聯背後有恩芬天奴的影子，FIFA才只是發出一份「和理非」聲明。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波