周日曼聯在主場以3:1擊敗般尼，賽後落後榜首曼城8分爭標仍未絕望，比較曼聯兩名正選前鋒拉舒福特及格連活特的表現，後者明顯更加可靠及實際！

今仗領隊蘇斯克查在上半場先收起卡雲尼，起用兩名年輕前鋒拉舒福特及格連活特合作攻堅，上半場明顯效果不佳。下半場換入卡雲尼當正中鋒後，移到兩側的「慈善球王」拉舒福特及「綠木」格連活特，雙方都獲得甚多機會，但福仔全場只錄得兩腳射門僅一腳中框，綠木則全場錄得多達5次射門，成功斬獲兩球。

雖然拉舒福特比起格連活特較早成名，但前者近年進步不大，上季踢了31場聯賽都能攻入17球，今季已經踢了32場卻倒退只入10球，福仔以曼聯青訓及前鋒的身份，在場外做慈善活動當「慈善球王」獲得的掌聲，甚至比起在球場內的「正職」更多。

從今場的表現所見，剛傷癒的福仔雖然曾有過精彩的扭波過人表現，但筆者認為這些都是花巧多於實際，論技術福仔可能比起格連活特更好，但作為領隊應該會更愛後者，因後者在場上所作的決定都比較快速及實際。

其中在下半場曼聯圍攻般尼時，58分鐘拉舒福特在禁區內獲得皮球後，未有第一時間起腳，「Cap來Cap去」打算避開後衞，反而令他失去起腳機會；69分鐘福仔接應普巴的直線時，又沒有第一時間起腳或轉身，結果皮球「腳撞腳」之下又失去了一次黃金機會。

筆者認為這與福仔的踢法有關，近年已經成名的他，經常喜歡「上腳」賣弄花巧，就算在禁區內有機會都不願意第一時間起腳，總愛上腳一、兩秒的他，令自己錯失不少入球良機。反之福仔的師弟格連活特，在禁區內一旦有機會就會起腳，第二個入球雖然省中對方彈入，但如果他不選擇起腳，根本連省中對手的機會也沒有。

除射門之外，格連活特完場前更曾第一時間將皮球傳給入攝的麥湯米尼起腳，幾乎能曼聯提早鎖定比數；如果這個情景換了拉舒福特，福仔上腳後麥湯米尼恐已落入越位陷阱。

連計今仗，年僅19歲的格連活特已在英超攻入了15球，追平了前輩朗尼成為曼聯史上入球最多的青年球員，這要多得他在場上適當的起腳決定，筆者並不是鼓勵球員「浪射」，但如果在適當時候也不起腳，選擇上腳賣弄腳法，相信23歲的拉舒福特，入球數字遲早會比後輩格連活特所超越。

文：尊嘉

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波