周日意甲賽事上演一場前列大戰，第三位的祖雲達斯作客挑戰第四位的阿特蘭大。今場祖雲達斯在缺少基基斯坦奴朗拿度（C朗）的情況下，全場11次射門只得1次中目標，去到比賽尾段更被對方一次改變方向的遠射打破僵局，令祖記以0:1不敵阿特蘭大之餘，亦被對手拉落第4位。

賽前祖記教練派路已表明C朗因肌肉不適缺陣今場比賽，而保羅戴巴拿就傷癒復出後首次出任正選，在前線與艾華路莫拉達合作攻堅，這位阿根廷前鋒8分鐘就幾乎獲得一次單刀機會，可惜被阿特蘭大門將快一步出擊踢走。34分鐘，阿特蘭大後防出現失誤，莫拉達在禁區內的挑射力量太少，被阿特蘭大守將迪占士堤在門線前解圍，兩隊半場互交白卷。

戰至下半場戰情依然膠着，兩隊未有太多威脅的射門出現，58分鐘祖記就收到一個壞消息，翼鋒費達歷高基艾沙因為拉傷被迫退下火線，由丹尼路雷斯入替，5分鐘後祖記禁區外右側獲得一次罰球機會，戴巴拿射遠柱可以仍然未有中目標，76分鐘莫拉達禁區內接應隊友長傳球不着地勁射又被撲出。戰至87分鐘，馬利路夫斯基一腳遠射省中丹尼路後改變方向入網，協助阿特蘭大打破僵局，最終祖記在剩餘時間無法平反敗局，以0:1不敵阿特蘭大，聯賽三輪不敗終止。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波