周日12間一線歐洲球會包括曼城、曼聯、利物浦、巴塞隆拿和皇家馬德里等均發聲明指，將出戰全新創立的歐超聯，勢行挑戰歐洲足協（UEFA）。事件引起球壇很大迴響，曼聯傳奇領隊費格遜就首先發達不滿，他認為歐超「將結束歐洲球壇70年的足球歷史」。紅魔名宿加利尼維利同樣表態不支持，更為曼聯的行為感到羞恥，更形容這個做法是無法無天。

費SIR認為這12間歐洲大球會決定越過UEFA和英超等賽會，自組賽事創辦歐超聯來對抗歐聯，將為歐洲球壇70年足球歷史畫上句號，更會搶走球迷對歐聯的喜愛。曾帶領曼聯贏得2屆歐聯冠軍的他，就形容自己很享受當時在歐聯的特別之夜：「創立歐超，是讓歐洲球壇70年來的足球歷史來到尾聲。作為一個蘇格蘭球會Dunfermline Athletic60年代的球員，也作為一個帶領鴨巴甸贏過歐洲盃賽冠軍盃的領隊，這對蘇格蘭一個小球會來說，就像要攀爬珠穆朗瑪峰一樣困難。」

他續道：「愛華頓花了5億英鎊去建一個新球場，就是要展現出想踢歐聯的決心，球迷亦非常喜歡這個賽事。回想我在曼聯的時光，當我們出戰過四個歐聯決賽，那些都是我生命中最特別的晚上。我不肯定曼聯是否參與這個（歐超），但我不是有份做出決定的一人。

本在天空體育為曼聯對般尼擔任球評述員的加利佬，賽事中途亦要暫停旁述回應事件，他批評：「我不是反對足球比賽現代化，但我們有英超亦有歐聯。在疫情中期、在經濟危機當中提出這個新計劃，簡直是宗醜聞。曼聯和其他Big 6球會發聲明要對抗英超，他們應要為自己感到羞恥，在季中成立一個歐超聯簡直是個笑話。」

「我之前說過加入的六隊應該要扣分，包括這隊我支持了一生的（曼聯），我為他們感到羞恥，絕對羞恥。有兩個原因，第一是他們想參加一個大牌球會比賽、沒有升降班，就像是只有他們有權踢大賽，那不是曼聯創立建基於的宗旨，這是絕對的恥辱。一定要踐踏這計劃，這是無法無天的，是對這國家的球迷的犯罪行為。」

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